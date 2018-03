BRASILEIROS NO GRAMMY 2013 O violoncelista brasileiro Antonio Meneses foi indicado para o Grammy 2013 na categoria melhor solo instrumental clássico com o disco Gál-Elgar: Concertos para Violoncelo, lançado este ano pelo selo Avie. Ele é o único dos indicados que toca com uma sinfônica (os outros tocam instrumentos solos) e é acompanhado pela orquestra de câmara britânica Northern Sinfonia. Outra brasileira indicada é Luciana Souza, concorrendo na categoria melhor álbum de jazz latino (com Duos III) e melhor vocal em álbum de jazz (The Book of Chet). A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 10 de fevereiro, em Los Angeles.