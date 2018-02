Brasileiros no Globo de Ouro Xingu, de Cao Hamburger, Heleno, de José Henrique Fonseca, e O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, representam o Brasil na corrida a uma vaga entre os finalistas do Globo de Ouro 2013. O prêmio concedido pela associação de correspondentes internacionais de Hollywood aos melhores filmes do ano exige que, para integrar a lista de candidatos, o longa seja inscrito e exibido para os votantes. A lista dos indicados será divulgada em 13 de dezembro e a entrega dos prêmios ocorre somente em 13 de janeiro de 2013, no Beverly Hilton. O Palhaço, candidato do Brasil a uma vaga ao Oscar de melhor filme estrangeiro 2013, não concorre ao Globo de Ouro.