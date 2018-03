Brasileiros ganham o Eisner Awards, o 'Oscar dos quadrinhos'

O Brasil marcou presença na premiação Eisner Awards 2008, que aconteceu durante a convenção Comic-Con em San Diego, nos Estados Unidos, na semana passada. Os irmãos gêmeos Gabriel Bá e Fabio Moon e o quadrinista Rafael Grampá conquistaram no total três prêmios e foram os destaques da noite de sexta-feira, 25. Os brasileiros receberam um Eisner Awards na categoria melhor antologia pela revista independente 5, que ainda inclui histórias de Vasilis Lolós e Becky Cloonan. Gabriel Ba recebeu também um troféu por melhor série limitada com The Umbrella Academy e Fábio Moon o prêmio de melhor HQ digital por Sugar Shock. O Eisner Awards, considerado o Oscar dos quadrinhos, é entregue sempre durante a Comic-Con, um dos maiores eventos de HQs do mundo. A convenção deste ano ocorreu de quinta, 24, a domingo, 27. Confira abaixo a lista completa dos vencedores. Melhor História Curta Mr. Wonderful, de Dan Clowes Melhor Edição Única Justice League of America #11: Walls, por Brad Meltzer e Gene Ha (DC) Melhor Série Continuada Y: The Last Man, de Brian K. Vaughan, Pia Guerra e Jose Marzan, Jr. (Vertigo/DC) Melhor Série Limitada The Umbrella Academy, por Gerard Way e Gabriel Bá (Dark Horse) Melhor Série Nova Buffy the Vampire Slayer, Season 8, por Joss Whedon, Brian K. Vaughan, Georges Jeanty e Andy Owens (Dark Horse) Melhor Publicação para Crianças Mouse Guard: Fall 1152 e Mouse Guard: Winter 1152, por David Petersen (Archaia) Melhor Publicação para Adolescente Laika, de Nick Abadzis (First Second) Melhor Publicação de Humor Perry Bible Fellowship: The Trial of Colonel Sweeto and Other Stories, por Nicholas Gurewitch (Dark Horse) Melhor Antologia 5, de Gabriel Bá, Becky Cloonan, Fabio Moon, Vasilis Lolos e Rafael Grampa (independente) Melhor HQ Digital Sugar Shock, de Joss Whedon e Fabio Moon Melhor Trabalho Baseado em Realidade Satchel Paige: Striking Out Jim Crow, por James Sturm e Rich Tommaso (Center for Cartoon Studies/Hyperion) Melhor Álbum - Novo Exit Wounds, de Rutu Modan (Drawn & Quarterly) Melhor Álbum - Reimpressão Mouse Guard: Fall 1152, por David Petersen (Archaia) Melhor Coleção de Arquivo/Tirinhas Complete Terry and the Pirates, vol. 1, por Milton Caniff (IDW) Melhor Coleção de Arquivo/Livro I Shall Destroy All the Civilized Planets!, por Fletcher Hanks (Fantagraphics) Melhor Edição dos EUA de Material Internacional I Killed Adolf Hitler, por Jason (Fantagraphics) Melhor Edição dos EUA de Material Internacional - Japão Tekkonkinkreet: Black & White, por Taiyo Matsumoto (Viz) Melhor Escritor Ed Brubaker, de Captain America, Criminal, Daredevil, Immortal Iron Fist (Marvel) Melhor Escritor/artista Chris Ware, Acme Novelty Library #18 (Acme Novelty) Melhor Escritor/artista - humor Eric Powell, The Goon (Dark Horse) Melhor Desenhista Pia Guerra/Jose Marzan, Jr., de Y: The Last Man (Vertical/DC) Melhor Artista Multimídia Eric Powell, The Goon: Chinatown (Dark Horse) Melhor Artista de Capa James Jean, de Fables (Vertigo/DC); The Umbrella Academy (Dark Horse); Process Recess 2; Superior Showcase 2 (AdHouse) Melhor Colorista Dave Stewart, BPRD, Buffy the Vampire Slayer, Cut, Hellboy, Lobster Johnson, The Umbrella Academy (Dark Horse); The Spirit (DC) Melhor Letrista Todd Klein, Justice, Simon Dark (DC); Fables, Jack of Fables, Crossing Midnight (Vertigo/DC); League of Extraordinary Gentlemen: The Black Dossier (WildStorm/DC); Nexus (Rude Dude) Reconhecimento Especial Chuck BB, Black Metal Melhor Jornal sobre Quadrinhos Newsarama, produzido por Matt Brady e Michael Doran Melhor Livro sobre Quadrinhos Reading Comics: How Graphic Novels Work and What They Mean, por Douglas Wolk (Da Capo Press) Melhor Design de Publicação Process Recess 2, projetada por James Jean e Chris Pitzer (AdHouse)