Brasileiros filmam álbum de Dylan A produtora brasileira RT Features vai adaptar para o cinema o clássico Blood on the Tracks, um dos maiores sucessos de Bob Dylan, que se apresenta no Brasil neste mês. "Como velhos admiradores de um dos melhores discos da história, nos sentimos privilegiados por realizar este filme", afirmou Rodrigo Teixeira, produtor e presidente da RT Features, à revista Variety. Fernando Loureiro, encarregado de desenvolvimento de projetos internacionais da RT, confirmou a informação à agência AFP de notícias. Teixeira e Loureiro, que compraram os direitos da produtora Grey Water Park, agora estão em busca de um diretor para o filme, que será falado em inglês.