Brasileiros e Globo Mar terão novas fornadas

3 pontos

foi a média de audiência do debate com presidenciáveis na RedeTV!, realizado anteontem - a mesma do debate da Band no dia 5 de agosto

"Jason Button, revolucionando a maneira de se correr em Monza" Mantra ecoado por Galvão Bueno, anteontem, várias vezes, durante a transmissão da F1 na Itália

Programa Silvio Santos arrasou no fim de semana. A atração registrou média de 16 pontos de audiência e chegou a ficar mais de uma hora na liderança.

Falando nele, o SBT continua sendo assediado por religiosos que querem locar espaço no canal em troca de milhões. Um executivo do canal confessou à coluna que está cada dia mais difícil resistir.

Caduquice de colunista corrigida: é Ribeirão do Tempo e não Poder Paralelo, da Record, que vem arrebentando em ibope no Rio.

Uma mocinha que faz qualquer coisa pela fama e pelos flashes. Esse será o personagem de Deborah Secco em Insensato Coração, próxima trama das 9 da Globo. Mas essa não era Darlene, vivida também por Deborah, em Celebridade? Não, a "wannabe famous" da vez foi famosa, perdeu a fama e quer recuperá-la.

A casa de Lineu (Marco Nanini) virou capa de uma revista de decoração. Com direito a vaso de abacaxi e rótulo de "kitsch-chic", o cenário de A Grande Família estampa a capa da revista Modo de Vida que sai esta semana.

O Pânico na TV! gravado e exibido às 23 horas também surpreendeu em ibope: registrou média de 3 pontos.

Fantástico e Faustão respiraram aliviados anteontem. O Domingão registrou média de 17 pontos de ibope e a revista eletrônica da Globo, 22 pontos.

Os Robertos, Talma e Carlos, já estão acertando os detalhes do especial do cantor na Globo, que pode ir ao ar ao vivo.

A trilha sonora de Afinal, o Querem as Mulheres? série de Luiz Fernando Carvalho na Globo, será feita por Marcelo Camelo e pelo compositor Tim Rescala.