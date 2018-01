Brasileiros contatam a Disney em NY Em Nova York para a Kidscreen, feira de audiovisual infantil, produtores brasileiros se colocam à disposição de executivos da Disney, via Brazilian TV Producers, sigla da Associação Brasileira de Produtoras Independentes lá fora (ABPI-TV). É que a Disney, dona de canais recheados de publicidade vendida no Brasil, pediu à Ancine que seja dispensada de produzir conteúdo aqui, alegando que não há produtos com a "qualidade" de sua marca. Os brasileiros então levaram seus portfólios até o pessoal da Buena Vista International, no melhor estilo "yes, nós temos conteúdo". A conversa começa em NY, com previsão de continuar na RioContentMarket, feira de TV que começa dia 22, no Rio.