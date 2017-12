Brasileiros concorrem ao Prêmio Internacional de Fotografia

Os fotógrafos brasileiros Renan Cepeda e Roberto S. Gomes estão entre os finalistas da primeira edição do Prêmio Internacional de Fotografia, concurso anual que será realizado pela primeira vez em 2008 e que distribuirá US$ 25 mil para seus ganhadores. Cepeda, que começou como fotojornalista e hoje atua no mercado de arte, concorre na categoria de melhor retrato, com a foto Zé Pereira. Com imagens publicadas em revistas do Brasil e exterior, Gomes concorre na categoria de foto arquitetônica, e tem como concorrentes os espanhóis Guillermo Casas Baruque e Emilio Jose Mariel, o guatemalteco Freddy Murphy e a mexicana Livia Corona. A lista dos finalistas foi publicada nesta sexta-feira, 15. Entre os organizadores do evento, há importantes fotógrafos, críticos e editores. Um total de 25.934 fotógrafos amadores e 44.641 profissionais enviaram suas imagens para o concurso. Entre eles, o júri escolheu dez profissionais e sete amadores para cada uma das categorias. A entrega do prêmio será no dia 24 de abril no Palais des Festivals, em Cannes.