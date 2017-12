Brasileiro vence show de talentos na Alemanha

Um brasileiro de 20 anos é o grande vencedor do programa alemão Popstars. Seu disco em dueto com uma parceira já está sendo vendido na Alemanha.

Leo Ritzmann, que também tem nacionalidade suíça, venceu o show de talentos, que recrutou cantores para formar um dueto entre milhares de candidatos.

Leo e sua parceira alemã Vanessa foram escolhidos pelo público como o dueto vencedor na madrugada de quinta-feira. A final do programa, transmitida ao vivo, foi vista por 2,5 milhões de telespectadores.

O brasileiro, que fala alemão quase sem sotaque, vive na cidade de Hinwil, na Suíça, e trabalha como comerciante. Ele já tinha ficado em sexto lugar no programa suíço Music Star.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dueto foi escolhido pelos telespectadores, que votaram por telefone. Nos momentos finais do show, Leo apelou em português frente às câmeras: "Todos os brasileiros que estão me ouvindo, liguem para cá!"

Ele chorou quando foi declarado vencedor. No programa final, ele e sua parceira cantaram músicas como Cry for you e Umbrella, que apresentaram junto com a cantora americana Rihanna.

Seu prêmio é a comercialização de um CD do dueto, que foi gravado antes do show pelos duetos que disputaram a final. O disco já está sendo vendido na Alemanha a partir desta sexta-feira.

"Já faz tempo que eu quero fazer carreira como cantor", disse Leo, que tem três ídolos musicais: Michael Jackson, Boyz II Men e o cantor Usher. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.