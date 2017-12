Brasileiro vence 'Dança dos Famosos' dos EUA

O piloto brasileiro de Fórmula Indy, Hélio Castroneves, foi o campeão da quinta edição do concurso de dança Dancing with the Stars - a versão norte-americana do programa de TV Dança dos Famosos - na terça-feira em Los Angeles, na Califórnia. Castroneves, que já venceu as 500 milhas de Indianápolis duas vezes, foi o parceiro famoso da dançarina profissional Julianne Hough. Entre os outros famosos que competiram na final estavam a Spice Girl Melanie Brown, a Mel B, que ficou em segundo lugar, e a cantora Marie Osmond, que ao lado do parceiro Jonathan Roberts, terminou em terceiro. A escolha da dulpa vencedora foi feita através de uma votação por telefone dos telespectadores. "Este troféu vai ficar ótimo ao lado dos meus outros dois da Fórmula Indy", brincou o piloto brasileiro depois de receber o troféu de vencedor do programa. Em um vídeo transmitido pela rede ABC antes da divulgação do resultado, a parceira de Hélio, Julianne Hough, afirmou que "Hélio tem uma atitude positiva, trabalha duro e o carisma dele me faz querer ser uma pessoa melhor, uma professora melhor". Desde o início da série, há dez semanas, Castroneves ganhou popularidade nos Estados Unidos. Ele foi convidado para a estréia do filme Enchanted, da Walt Disney Pictures, além de receber convites para festas freqüentadas por celebridades. Castroneves foi o terceiro esportista a vencer a competição nos Estados Unidos. O jogador da liga de futebol americana (NFL, na sigla em inglês) Emmit Smith e o patinador olímpico Apolo Anton Ohno ganharam o concurso em edições anteriores. programa Dancing with the Stars foi sucesso de audiência para a rede ABC. Na semana passada, o número de espectadores chegou a 20 milhões. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.