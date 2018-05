Brasileiro reconstrói Paris

O avanço do 3D tornou-se um desafio para seus técnicos. Rodrigo Teixeira vive em Los Angeles há dez anos e é hoje um dos principais responsáveis pela equipe de efeitos especiais de filmes como Alice no País das Maravilhas e 2012. "A tecnologia progride com tanta rapidez que, antes mesmo de um filme chegar aos cinemas, sabemos que seus efeitos já estão ligeiramente ultrapassados", disse ele durante uma palestra organizada pelo Hollywood Brazilian Film Festival, cuja 3.ª edição começou na quarta-feira, em Los Angeles.

Teixeira trabalha atualmente na produção de Hugo Cabret, novo filme de Martin Scorsese totalmente rodado em 3D, que deverá estrear em 23 de novembro nos EUA. Por exigências contratuais, o brasileiro não pode revelar detalhes da produção, mas assegura ser o mais complexo trabalho no qual já se envolveu. "A começar pela definição da cor que deverá dominar a história, tonalidade ligeiramente cinzenta, que faz lembrar o nascimento do cinema."

Por ser contada em 3D, a narrativa vai exigir tomadas consideradas essenciais nesse formato, como um passeio pela Paris do início do século 20, o que exige uma apurada pesquisa fotográfica sobre a cidade naquela época. A história acompanha Hugo (Asa Butterfield), um garoto de 12 anos que vive em uma estação de trem na capital francesa. Seu pai é um relojoeiro que trabalhava em um museu, mas ele morre momentos depois de mostrar ao filho sua última descoberta: um androide, sentado numa escrivaninha, com uma caneta na mão, aguardando para escrever uma importante mensagem. O drama começa quando o garoto não consegue ligar o robô e, portanto, não resolve o mistério.

Rodrigo Teixeira conta que, para diminuir os custos, as grandes produções hollywoodianas distribuem seu trabalho ao redor do mundo, onde justamente as isenções de impostos aliviam o budget. Hugo Cabret, por exemplo, vem sendo produzido por sete escritórios distribuídos por Londres, Vancouver, Cingapura e Pequim, além de outros locais. "Por conta disso, nossas reuniões on line sofrem com as diferenças de fuso horário."

Assim, mesmo com o avanço tecnológico, as complexidades aumentam na mesma proporção. "Uma mesma cena é refeita inúmeras vezes e, até duas semanas antes de o filme estar totalmente concluído, alguma coisa é alterada." Teixeira lembra ainda o avanço do 3D: hoje, nos EUA, 4.300 salas de cinema estão adaptadas para essa tecnologia. E, apenas para esse ano, é esperada ainda a estreia de 44 filmes com esse formato. "Foi o efeito Avatar", lembra ele, referindo-se ao filme de John Cameron. "O longa ainda não tinha estreado e diversas salas se adaptaram ao 3D. Foi mais rápido do que o esperado."