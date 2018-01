Brasileiro Rafael Albuquerque é indicado para o prêmio Eisner de melhor capista

O desenhista brasileiro Rafael Albuquerque foi indicado para o prêmio Eisner de melhor capista. O Eisner, principal prêmio da indústria de quadrinhos dos Estados Unidos, será entregue durante a Convenção Internacional de Quadrinhos (Comic Con) em julho.

Rafael disputa o prêmio com as capas produzidas para Eight (Dark Horse) e Huck (Image), enquanto o espanhol David Aja foi indicado pelo seu trabalho em Hawkey, Karnak e Scarlet Witch.

Outros indicados são Amanda Conner (Harley Quinn), Joëlle Jones (Lady Killer e Brides of Helheim) e Ed Piskor (Hip-Hop Family Tree).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na categoria de “Melhor material de arquivo de coleção/projeto de tiras diárias”, os argentinos Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López são candidatos por The Eternaut”, trabalho editado por Gary Groth e Kristy Valenti na editora Fantagraphics.

O escritor peruano Daniel Alarcón e a ilustradora, também peruana, Sheila Alvarado, também estão na lista dos prêmios na categoria de “Melhor adaptação de outra mídia”, com o livro City of Clowns, editado em espanhol pela editora Alfaguarda (2010) com o título Ciudad de payasos (Cidade de palhaços).

Na edição deste ano a presença feminina colocada em destaque pela própria organização. Num total de 61 indicações, 49 são mulheres, em comparação com as 44 na premiação passada.