Brasileiro na final do Guggenheim O museu Guggenheim de Nova York anunciou anteontem os 25 finalistas da primeira edição da YouTube Play - Bienal de Vídeo Criativo. Entre eles está o trabalho Birds on The Wires, do brasileiro Jarbas Agnelli. Os finalistas do concurso, organizado pela fundação nova-iorquina Solomon Guggenheim, saíram de uma seleção de 23 mil vídeos, de 91 países. A obra do brasileiro mostra 38 pássaros pousados em cabos de alta tensão. Entre outros trabalhos selecionados, há 12 vídeos dos Estados Unidos. Outros países na final são Chile, Alemanha, Reino Unido, Canadá, África do Sul e Holanda. A cerimônia contou com show da banda Ok Go. / EFE