Brasileiro ganha prêmio latino O fotógrafo Carlos Elias Merege foi o ganhador do concurso Ibero-Americanos 2011. O brasileiro conseguiu obter o primeiro lugar com a obra Buscadores, uma série que retrata o processo de identificação dos indivíduos nas grandes cidades. A premiação é realizada pela embaixada da Espanha em La Paz, na Bolívia, e busca impulsionar a reflexão sobre identidade cultural e individual na América Latina. Participaram 350 fotógrafos, de 18 países ibero-americanos. Carlos Elias recebeu US$ 4 mil pelo prêmio. Em segundo lugar ficou o peruano Miguel Ángel Palomino e, na terceira posição, o guatemalteco Freddy Alexander Murphy. / EFE