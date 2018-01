Brasileiro fica em 2º lugar no concurso Mister Mundo O brasileiro Lucas Gil ficou em segundo lugar no concurso Mister Mundo, realizado neste sábado na Ilha tropical chinesa de Hainan e que elege os homens mais bonitos do planeta. Ele perdeu para o espanhol Juan García Postigo, 25 anos, que venceu em 2006 o Mister Espanha. O paulista havia conquistado o Mister Brasil 2006 representando o Pará. O terceiro lugar da competição internacional ficou com o chinês Lejun Tony Jiang. "Ainda parece um sonho, mas me dou conta de que a vitória é uma realidade pelas lágrimas de alegria das minhas irmãs Belén e Ana, que vieram acompanhadas de seus maridos", afirmou Postigo, de Málaga, minutos após receber o título. O Mister Mundo 2007 lembrou a felicidade de ter conquistado o título exatamente um ano após ser eleito Mister Espanha 2006. "Naquele ano, todos me trataram muito bem e muitas pessoas me ajudaram, o que agradeço de verdade", disse o espanhol. "Sou um homem normal, decidido a aproveitar o ano em que ficarei em Londres por ter vencido. Quero retomar os estudos de arte dramática, aperfeiçoar o inglês e conhecer mais o mundo da moda", Disse. Postigo, que é sommelier e trabalhava no restaurante de um irmão em Torremolinos (Málaga) até começar a se dedicar à carreira de modelo, assinou após a vitória um contrato com a organização do concurso de US$ 100 mil a US$ 120 mil para desfilar e fazer apresentações no próximo ano. "Ainda não sei qual será minha profissão no futuro. Por enquanto, volto para minha terra amanhã para descansar 15 dias", acrescentou o Jovem. Antes da final, Postigo tinha admitido que considerava os representantes de Brasil, Porto Rico, Panamá e Costa Rica seus principais rivais, além de alguns candidatos europeus. Nas três semanas que passaram na ilha tropical chinesa de Hainan, os candidatos participaram de vários testes físicos e atividades como kung fu, assim como de talento e esportes. Julia Morley, presidente e organizadora dos concursos Miss Universo e Mister Mundo, disse que quis que esta edição fosse realizada em Sanya, capital de Hainan, como a competição feminina. "Os meninos são todos do tipo James Bond e quisemos que explorassem este paraíso, já que não vieram somente para subir em um palo e mostrar sua beleza, mas para escalar montanhas, nadar, remar e experimentar as aventuras da ilha", disse Morley.