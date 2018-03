BRASILEIRO EM PREMIAÇÃO SUECA O arte-educador Mauricio Leite é o único brasileiro concorrente ao Astrid Lindgren Memorial Award 2012, prestigiado prêmio de literatura infanto-juvenil promovido pelo Conselho de Arte da Suécia. Os indicados para a premiação foram anunciados anteontem na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. Mauricio Leite está entre os candidatos da categoria contador de histórias e promotor de leitura. O prêmio, que presta homenagem à escritora sueca Astrid Lindgren, criadora do personagem Pippi Meialonga, ainda contempla autores e ilustradores e organizações. Os vencedores do Astrid Lindgren Memorial Award sairão em março.