Brasileiro é finalista em prêmio japonês de música erudita O músico Roberto Toscano é o primeiro brasileiro indicado para um prêmio internacional de música erudita no Japão, o Toru Takemitsu de composição. Com o trabalho "...Figures at the Base of a Crucifixion", Toscano, que vive nos Estados Unidos, foi escolhido entre os quatro finalistas. Todos vão apresentar suas composições no dia 30 de maio, no Opera City Concert Hall, onde será escolhido o vencedor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.