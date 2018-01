Brasileiro é candidato ao título de Mr. Mundo na China A ilha chinesa de Hainan recebe neste sábado 56 homens que disputam o título de Mister Mundo, entre eles o paraense Lucas Gil, de 22 anos, representante do Brasil. Segundo o site do concurso (www.mrworld.tv), Lucas Gil é modelo e nutricionista, além de colaborar com programas sociais. Seu talento é dançar forró. A cerimônia deve ser assistida por milhões de telespectadores. Os 56 candidatos de todo o mundo foram divididos em quatro grupos desde 9 de março, quando chegaram a Sanya, capital da ilha tropical de Hainan. Provas físicas e atividades orientais, como o kung fu, foram incluídas na seleção. Os concorrentes também têm que mostrar talento, esportividade e a força, segundo um comunicado dos organizadores. Julia Morley, presidente da organização dos concursos Miss Mundo e Mister Mundo, destacou que escolheu Sanya "para revelar ao mundo a cultura deste lugar paradisíaco". "Os meninos são todos do tipo James Bond e quisemos explorar este paraíso. Eles não vieram somente para subir num palco e mostrar sua beleza, mas também para escalar montanhas, nadar, remar e experimentar as aventuras da ilha", afirmou.