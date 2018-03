Brasileiras participam de desfile da Victoria's Secret nos EUA O desfile da marca Victorias's Secret em Miami Beach, na Florida, reuniu 35 topmodels do mundo todo, como as brasileiras Adriana Lima, Alessandra Ambrósio e Isabeli Fontana. "O tema do desfile é a volta ao glamour', disse o presidente da marca, Sharen Turney. "Victoria's Secret é sexy, e o novo sexy para esta temporada é o glamour". As modelos exibiram 68 conjuntos, mas o destaque ficou para o sutiã de diamantes avaliado em U$5 milhões usado por Adriana Lima e criado por Martin Katz."Eu sempre quis usar o modelo.É a primeira vez que a Victoria's Secret cria um sutiã de diamante preto", disse a top. "Se gostarem, definitivamente as mulheres podem comprar- e os homens também". A modelo Heidi Klum fechou o desfile com um conjunto de asas e sutiã e calcinha vermelhos. Confira algumas fotos do desfile: Crédito: Reuters Adriana Lima desfila bustiê de diamantes Crédito: Reuters A brasileira Isabeli Fontana Crédito: Reuters Mais Adriana Lima Crédito: AP Tops posam juntas Crédito: Reuters Heidi encerra o desfile