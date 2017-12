Brasileiras arrasam em desfile anual da Victoria´s Secret As modelos brasileiras Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Caroline Trentini e Izabel Goulart brilharam na passarela do teatro Kodak, local escolhido para receber as cerca de 30 musas que representam a grife de lingeries Victoria´s Secret. As beldades do País desfilaram ao lado de tops como a russa Karolina Kurkova e a alemã Heidi Klum. Gisele Bündchen e Alessandra Ambrósio integram, com mais quatro modelos, o seleto grupo dos "anjos da Victoria´s Secret". No evento realizado nesta sexta-feira, desfilaram usando asas nada discretas. Aliás, o Victoria´s Secret Show, como é conhecido o evento, pode ser tudo, menos discreto. Capas, espartilhos e jóias compõem os looks, muitos repletos de cristais Swarovski. O astro Justin Timberlake fez uma participação especial no evento, cantando na passarela enquanto as modelos mostravam as lingeries e os acessórios da grife para uma platéia recheada de celebridades, entre elas a modelo, atriz e agora cantora Paris Hilton. O Victoria´s Secret Show já se tornou uma tradição nos Estados Unidos e é um dos eventos da moda mais badalados do mundo. "Eu amo", confessou a brasileira Carol Trentini, enquanto se preparava para entrar na passarela, segundo o site MarketWatch.com. "É divertido demais", acrescentou ela. "É o único show fashion que eu conheço", disse a russa Karolina Kurkova, que desfilou com um diamante que deve custar cerca de US$ 6,5 milhões.