Brasileira poderá disputar 'amizade' de Paris Hilton

A ricaça que todos amam odiar, Paris Hilton, vai ser a estrela de um novo reality show da MTV americana. O programa I Wanna Be Paris Hilton Friend vai escolher o novo melhor amigo ''para sempre'' da patricinha norte-americana. A pré-seleção dos concorrentes já está rolando na internet, e uma das candidatas mais bem-cotadas é a brasileira Ana Paula Barbi, 24 anos. No Te Dou Um Dado, um dos blogs mais maldosos e engraçados dos últimos meses na internet, ela é a Polly. Até o final da semana passada, a garota estava em segundo lugar no ranking de ''wannabes'' (ou aspirantes, em português) do reality show. Veja também: Paris Hilton lança série para escolher seu novo 'melhor amigo' Segundo a equipe do site do programa (BFF é sigla de ''best friend forever'' ou ''melhor amigo para sempre''), durante as próximas oito semanas os concorrentes poderão preencher seus perfis com diários, fotos e vídeos que expliquem por que eles pertencem ao séquito de admiradores da loira. A escolha dos candidatos fica por conta dos internautas. "Deixe sua personalidade brilhar e faça o que for preciso para conseguir votos", sugere o website, cheio de frescura, como se estivesse sendo escrito pela própria Paris. Polly colocou um link para sua página do ParisBFF.com no Te Dou Um Dado, convocando seus leitores (uma média de 60 mil pessoas) a votarem nela para companheira da patricinha. "Entrei nisso de brincadeira, mas agora quero ganhar. Não para virar a melhor amiga da Paris Hilton, mas para mostrar que o Brasil tem poder de voto", diz. Se a socialite for mesmo cheia de frescura, ela diz que não irá se importar. "Eu faço o que ela quiser", garante. Se for escolhida, Polly será uma das 20 pessoas ficarão confinadas em uma casa com Paris, que dará dicas de como ser um bom amigo. Além disso, os participantes passarão por provas e testes eliminatórios. O programa começará a ser gravado em maio e, por enquanto, o primeiro lugar é de Benji, 20 anos, um radialista norte-americano que tem um programa humorístico com o DJ Howard Stern, o programa de rádio mais popular dos EUA. As informações são do Jornal da Tarde