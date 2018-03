Brasileira leva prêmio de 'bumbum' mais bonito do mundo A brasileira Melanie Nunes Fronckowiak conquistou nesta quarta-feira o prêmio de 'bumbum mais bonito do mundo', em competição disputada em Paris. Quarenta e cinco finalistas de 26 países participaram da disputa, em que a vencedora, de 20 anos, ganhou um contrato de modelo e um prêmio de 15 mil euros. Na competição masculina quem venceu foi o francês Saiba Bombote, de 27 anos. Antes da decisão final dos jurados, os concorrentes tiveram que mostrar suas qualidades com uma extraordinária coreografia no "Club Quartier Latin".