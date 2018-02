Brasileira ganha prêmio na Turquia A soprano brasileira Ludmilla Bauerfeldt foi premiada no 7.º concurso de ópera Leyla Gencer, informou a fundação turca IKSV, organizadora do evento. Ela obteve o segundo lugar na competição, atrás apenas da egípcia Fatma Said. Este ano, o júri foi presidido pela renomada soprano italiana Mirella Freni. Ludmilla nasceu no Rio de Janeiro e é uma das grandes promessas do canto lírico no País. Já ganhou diversos prêmios nacionais, como o Vozes do Brasil, e em julho de 2011 foi selecionada para uma formação de dois anos na Academia do Teatro Alla Scala de Milão. Ela já se apresentou em países como França, Itália e Grécia. / EFE