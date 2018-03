Brasileira é uma das favoritas ao título de Miss Universo 2009

A Miss Brasil 2009, a potiguar Larissa Costa, é uma das favoritas para receber a coroa do concurso Miss Universo deste ano, cuja final será disputada neste domingo, 23, em Paradise Island, nas Bahamas.

Este parece ser o concurso das belezas latino-americanas e asiáticas, que dominam as primeiras posições na preferência dos usuários do site do evento. Até agora, Larissa - uma morena de olhos verdes de 25 anos e 1,77 metro de altura, cabelo castanho e medidas quase perfeitas (90 centímetros de busto, 63 de cintura e 93 de quadril) - é a segunda colocada na página virtual, atrás apenas da indonésia Zivanna Letisha Siregar, de 20 anos.

Outras duas asiáticas estão entre as dez mais bem cotadas: a tailandesa Chutima Durongdej, em quarto, e a vietnamita Hoang Yen Vo.

As 84 candidatas à coroa passaram nos últimos dias por uma série de provas para fazer parte do seleto grupo das 15 semifinalistas, o qual o júri só divulgará neste domingo. Todas as participantes tiveram que se submeter a uma entrevista na qual os membros do júri avaliaram sua preparação, sua capacidade de expressão e sua inteligência.

As provas perante o júri também incluíram, obviamente, os desfiles em traje de banho e de gala, também como parte da competição preliminar.

O acesso da imprensa às participantes se tornou uma tarefa quase impossível, já que todas elas estão isoladas em uma ala do complexo hoteleiro Atlantis, onde passaram o sábado, 22, em meio a ensaios da cerimônia final.

As candidatas se mostraram ontem sorridentes e de bom humor a caminho do ensaio final, especialmente Miss Venezuela, Miss República Dominicana e Miss Eslováquia, que mandaram beijos e saudações carinhosas a seus simpatizantes.

O hotel se transformou em um emaranhado de turistas que cruzam nos corredores com familiares e fãs das belas, como o grupo que apoia a Miss Porto Rico, Mayra Matos Pérez, que cantava fervorosamente seu nome em uma sala do hotel enquanto tremulavam a bandeira da ilha.

Para a abertura da competição, todas as candidatas a Miss Universo 2009, concursou que coroou sua primeira ganhadora em 1952, vestirão trajes desenhados pelo estilista porto-riquenho Carlos Alberto Otero Brunet.

A cerimônia de coroação, que será realizada na noite de hoje no complexo hoteleiro Atlantis Paradise Island, terá transmissão ao vivo para 185 países.

Os mestres de cerimônias da grande festa serão Billy Bush, da revista "Access Hollywood", que já ocupou a função em 2003, 2004 e 2005, e a modelo e atriz americana Claudia Jordan, que participou do programa "O Aprendiz: Celebridades", comandado pelo magnata americano Donald Trump.

Esta é a primeira vez em que as Bahamas recebem o concurso Miss Universo, propriedade de Trump e do conglomerado NBC Universal.