Brasileira bate filme de Cruise A paulistana Fernanda Andrade é a mais nova estrela de Hollywood. Ela se tornou a sensação da temporada depois que o longa de terror que protagoniza, Filha do Mal, bateu recordes de bilheteria e superou até mesmo o novo Missão Impossível, de Tom Cruise. Com orçamento de apenas US$ 1 milhão, baixíssimo para os padrões hollywoodianos, o filme arrecadou em seu primeiro fim de semana mais de US$ 33 milhões, 14 a mais do que Missão Impossível 4 , cujo custo foi de US$ 145 milhões. O sucesso de Filha do Mal surpreendeu o estúdio, a Paramount, e a equipe, "Queríamos só ver o filme no cinema", disse a atriz, de 27 anos. / EFE