Brasileira aparece como favorita ao Miss Universo 2009

A brasileira Larissa Costa aparece como a primeira colocada na preferência do público para ser coroada no próximo domingo como a nova Miss Universo, concurso realizado no Bahamas, segundo informa o site oficial da premiação nesta quinta-feira, 20.

Larissa aparece com a maior nota dada pelos visitantes da página, 2.80, sete centésimos à frente da segunda colocada, a tailandesa Chutima Durongdej, que tem 2,73.

A potiguar tenta acabar com um jejum de 41 anos do país sem vencer o concurso. A última brasileira a se tornar Miss Universo foi Martha Vasconcellos, em 1968. No ano passado, Natália Anderle saiu logo na primeira eliminação e nem foi escolhida para as 15 semifinalistas.

As terceira e quarta colocadas também são representantes asiáticas - Zivanna Letisha Siregar, da Indonésia, e Bianca Manalo, das Filipinas. A equatoriana Sandra Vinces aparece na quinta posição, todas com notas muito próximas.

De acordo com a votação do público, todas as 15 melhores colocadas são asiáticas ou latino-americanas. A representante venezuelana, Stefania Fernandez, que defende o título para seu país, aparece apenas na 9ª posição.

A cerimônia de coroação da Miss Universo acontece no domingo no complexo hoteleiro Atlantis Paradise Island de Nassau, no Bahamas. As 84 candidatas passam os dias antes da coroação em uma série de reuniões pessoais com o júri, que testa sua capacidade de expressão e inteligência. Até o dia da premiação, as 15 semifinalistas serão anunciadas.