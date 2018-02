Brasil volta a receber concurso internacional de piano

Com uma premiação de R$ 200 mil e um júri de renome mundial, o II Concurso Internacional de Piano começa hoje, no Rio, com uma dimensão que não é vista em eventos do gênero no País há mais de cinco décadas. No último, em 1957, o pianista Nelson Freire, então com 12 anos, arrebatou o presidente Juscelino Kubitschek e ganhou uma bolsa para estudar em Viena.

Os 18 músicos que estão no Rio, com idades entre 17 e 30 anos, são alunos das melhores escolas de música e disputam um título que pode impulsionar suas carreiras. O benefício para o ensino de música no Brasil, no entanto, promete ser um dos maiores trunfos do evento.

Além da presença de grandes profissionais, 20 pianos foram comprados com a verba do patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) exclusivamente para os competidores. Após o concurso, serão doados a escolas cariocas para incentivar a formação de novos artistas.

"Hoje, os músicos brasileiros acreditam que precisam sair do País para desenvolver suas habilidades. Para mudar isso, é importante criar uma estrutura e colocar os brasileiros na companhia dos melhores do mundo", afirma o pianista britânico Leslie Howard, que presidirá o júri. A competição deste ano homenageia a pianista Guiomar Novaes. Durante o evento, será lançado um disco inédito com peças de Beethoven, Chopin, Debussy e Villa-Lobos, executadas pela artista na inauguração do Queen Elizabeth Hall, em Londres, em 1967. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.