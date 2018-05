Brasil tem boa presença

É o caso de Maria Alice Vergueiro, diretora e atriz de As Três Velhas que começou na cena underground e depois criou o grupo Ornitorrinco com Cacá Rosset. Com quase 50 anos de atuação nos palcos, ganhou o rótulo de "dama do teatro brasileiro". Também fez papel no cinema e na televisão e em 2006 chamou a atenção por causa de Tapa na Pantera, curta-metragem brasileiro de ficção dirigido por Esmir Filho, Mariana Bastos e Rafael Gomes, em que interpreta uma senhora que fuma maconha há 30 anos, personagem criado por ela que fez enorme sucesso no País.

As Três Velhas é um drama escrito pelo poeta, cineasta e dramaturgo chileno Alejandro Jodorowsky, um dos criadores do Movimento Pânico em 1962, junto com o pintor surrealista francês Roland Topor e o dramaturgo espanhol Fernando Arrabal, que narra a história de duas marquesas decadentes e uma criada octogenária vivendo isoladas num palacete. Destaque no Filo, a peça tem no elenco, além de Maria Alice Vergueiro, Luciano Chirolli, Pascoal da Conceição e Marco Luz e será apresentada de 23 a 26 de junho.

Cacá Carvalho, um dos ícones do teatro atual, protagonista em peças como O Homem Provisório, baseada na obra de Guimarães Rosa, se exibirá com O Hóspede Secreto, sob a direção de Roberto Bacci. O espetáculo é fruto de parceria da Casa Laboratório para as Artes do Teatro, mantida por Cacá, e a Fondazione Pontedera Teatro, da Itália. No Filo, representará um ator em crise, fechado em casa com a missão de refletir sobre a arte de atuar. "É um espetáculo que me causa um grande silêncio", comentou Cacá.

O evento ainda terá, entre outras atrações, Tatyana, da Companhia de Dança Deborah Colker, e Bete Coelho no monólogo O Terceiro Sinal. A Companhia Ballet de Londrina abre nesta noite a 43.ª edição do Filo com a estreia nacional de A Sagração da Primavera, obra revolucionária de Stravinski, no Teatro Ouro Verde.