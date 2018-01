Brasil tem 15 estilistas na lista de mais influentes Quinze brasileiros estão entre as 500 personalidades mais influentes do mundo da moda, segundo o portal Business of Fashion. A lista BoF 500 inclui os nomes da jornalista Erika Palomino, do estilista Alexandre Herchcovitch, da consultora Gloria Kalil e do designer Pedro Lourenço ao lado de pessoas como a editora americana Anna Wintour e o designer italiano Giorgio Armani. Todosforam escolhidos por fazerem a diferença no cenário da moda. A lista reúne personalidades de 27 nacionalidades.