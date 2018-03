Brasil supera EUA em comerciais com celebridades Das campanhas com ex-BBBs no ar atualmente, nenhuma é exibida na Globo. Na emissora líder, os garotos-propaganda em sua maioria são atores e atletas. No SBT, são cantores e apresentadores. A TV brasileira tem mais comerciais com famosos do que a americana. É isso que aponta pesquisa recente realizada pela Controle da Concorrência, que monitora inserções comerciais para o mercado publicitário. Matéria publicada recentemente no New York Times sinaliza que, do total das propagandas no ar atualmente na TV americana, cerca de 13% são estreladas por celebridades. Aqui, esse número, segundo a pesquisa, bate a casa dos 16% na média de todas as emissoras e chega a quase 22% apenas na RedeTV!, canal que mais exibe comerciais com famosos hoje. Em segundo lugar vem a Band, com 18,7% de comerciais com celebridades, seguida por SBT, com 18,4%, Record, com 12,1%, e Globo, com 11,6%. A emissora líder é a que tem menos comerciais com famosos em exibição. A pesquisa também mostra que, no universo dos famosos, os humoristas são os que mais estrelam campanhas publicitárias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.