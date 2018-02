Brasil será o convidado da Feira do Livro de 2013

Com isso, na edição daquele ano, o mercado editorial brasileiro terá à disposição um pavilhão especial, para o qual estão previstos encontros com escritores, editores e livreiros. A data também é estratégica, pois antecipa a Copa do Mundo (2014) e a Olimpíada do Rio (2016).

"Oficializado o convite, o MinC anunciou que vai formar, ainda este ano, a comissão encarregada da organização", disse Rosely. De fato, são muitos os detalhes a serem acertados - a feira faz uma série de exigências - e a intenção principal é evitar o vexame brasileiro de 1994 quando, também na condição de convidado oficial, constrangeu os próprios editores nacionais por espalhar mulatas que serviam caipirinha no estande oficial.

Para a presidente da CBL, o primeiro passo será incentivar um aumento na quantidade de traduções para o alemão de obras brasileiras. "Muitos escritores já são conhecidos, como João Ubaldo Ribeiro, mas é preciso apresentar as novas gerações", acredita Rosely. "Aos poucos, vamos ter eventos também em outras localidades de Frankfurt, preparando o terreno para 2013."

A condição de país convidado oferece uma visibilidade no mercado europeu que, se bem trabalhada, pode se tornar vantajosa. Na Alemanha, por exemplo, onde os livros mais traduzidos são da Polônia e da China, a venda de livros movimentou cerca de 1,18 bilhão de euros no ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.