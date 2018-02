Brasil marca presença na feira musical Popkomm, na Alemanha

A feira musical e fonográfica Popkomm, a maior do setor, começa nesta quarta-feira, 19, em Berlim com o firme propósito de lutar contra a pirataria na internet e marcada por uma presença internacional maior do que nunca, destacando a brasileira, segundo explicaram na terça-feira os seus organizadores em Berlim. A 19.ª Popkomm, realizada pelo quarto ano consecutivo em Berlim, vai de 19 a 22 de setembro. Serão quase 900 expositores de 57 países. A feira faz um apelo contra a pirataria musical, que "no melhor dos casos, se traduz numa estagnação do setor fonográfico", segundo o gerente do festival, Ralf Kleinhenz. A diretora do vento, Katja Bittner, disse à agência Efe que a contribuição brasileira inclui revelações como Beatriz Azevedo, Dona Zefinha, Lanny Gordin, Mahnimal e Stereo Maracanã, que atuarão na quinta-feira. Fora da feira, cerca de 40 casas berlinenses serão palco de 450 shows até sábado. Entre as estrelas aguardadas com maior expectativa pelo público alemão estão nomes como Paul Weller, Billy Bragg, Benjamin Biolay, Smudo e o DJ Paul van Dyk.