Brasil levará nove escritores à Feira de Frankfurt

Para chegar à lista dos autores convidados, Galeno Amorim, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, diz que ouviu sugestões dos tradutores alemães, que pediram jovens escritores, e consultou a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que indicou dois autores por ela premiados. Outros foram escolhidos porque têm tido bom desempenho no programa de apoio à tradução da FBN ou porque foram selecionados para o número de estreia da revista "Machado", que será lançada na feira com trechos de textos de autores daqui traduzidos para o inglês ou espanhol. A iniciativa é do Itaú Cultural e a revista será coeditada pela FBN.

Estarão em Frankfurt este ano Alberto Mussa, Luiz Ruffato e Cristovão Tezza, os mais traduzidos, e Andrea Del Fuego e Michel Laub, que estão tendo obras vertidas para o alemão neste momento. E ainda João Paulo Cuenca, que lança livro lá agora, Marina Colasanti e Roger Melo. No último dia da feira, a poeta Hinemoana Baker, da Nova Zelândia, país homenageado em 2012, passará o bastão para Milton Hatoum, cronista do Caderno 2 do jornal "O Estado de S. Paulo" e um dos escritores brasileiros contemporâneos mais conhecidos no exterior. Ele ainda falará durante 20 minutos sobre a literatura nacional. Em 2013, a lista será maior, e incluirá músicos, artistas plásticos e atores.

Além de conversas com esses escritores, estão sendo organizados debates sobre temas que vão desde os best-sellers ao mercado de livros técnicos. E para quem passar pelo estande do Brasil no final do expediente, será oferecida uma caipirinha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.