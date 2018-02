Brasil leva 24 produtoras a feira infantil

A HBO ainda não cravou qual cidade abrigará a próxima temporada da série Destino, obra da O2 Filmes, mas a equipe de Fábio Mendonça, diretor-geral de Destino São Paulo e Destino Rio, já trabalha no projeto. Salvador é um cenário bem cotado.

A Globo.com vem fazendo uso de mala direta com seus assinantes, enviando e-mails que reforçam a chance de o consumidor acompanhar séries e novelas da Globo pelo portal. É uma operação natural, claro, mas inexistente até pouco tempo atrás.

Luciano do Valle é presença confirmada no almoço que a Band promove hoje ao mercado anunciante, como protagonista da programação, em ano de Copa no Brasil.

Milton Neves e Renata Fan também são aguardados para a apresentação da nova programação da Band, hoje, assim como Rafinha Bastos, Marcelo Tas, Dani Calabresa, Mariana Weickert, Emílio Surita e Bola, do Pânico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por falar em Band e Pânico, a emissora mantém esforços na contratação de Marcos Mion, da Record, como um troco à saída de Sabrina Sato, que foi seduzida pela TV de Edir Macedo.

Marcelo Adnet está diretamente envolvido com o texto de sua próxima série na Globo. É consenso entre a direção da emissora que ele seja melhor aproveitado na criação e não apenas atuando.

Sharon Osbourne, a mulher de Ozzy, e Julie Chen (The Early Show) aparecem como elas mesmas em Ancestors, 10º episódio da 2ª temporada de Beauty and the Beast, que vai ao ar aqui na próxima segunda, pelo Universal, às 22h. A dupla apresenta no episódio o talk-show The Talk.

Dias difíceis. Astro teen em Rebelde, Chay Seuede come o pão que o diabo amassou em A Mão Ressequida, episódio de amanhã da série Milagres de Jesus, na Record. Gerson, o personagem, verá sua felicidade ameaçada quando sua mão esquerda começar a apodrecer.