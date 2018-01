Brasil ganha canal musical no YouTube Já que música é um dos conteúdos mais consumidos no YouTube, o portal acaba de criar o YouTube Trilhas, canal que destaca os artistas mais procurados pelo internauta brasileiro. Ali estão nomes como Emicida, O Rappa, J. Quest, Luan Santana, NX Zero, além de artistas internacionais. Os estilos representados por esses músicos também serão enfocados no youtube.com/apresenta. A ideia é estimular a navegação, ajudando os fãs a encontrarem entrevistas, clipes antigos e novos, shows ao vivo, artistas que inspiraram seus ídolos e novos talentos. No final de outubro, o Trilhas dedicará uma semana ao funk, com a transmissão de um show ao vivo.