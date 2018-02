Brasil fica fora da principal competição em Veneza O 68.º Festival de Veneza divulgou sua lista de concorrentes e, mais uma vez, o Brasil ficou fora da competição principal. A participação nacional resume-se a dois longas-metragens colocados em mostras paralelas: Girimunho, da dupla mineira Clarissa Campolina e Helvécio Marins, na seção Horizontes, e Histórias Que Só Existem Quando Contadas, de Julia Murat, na mostra Venice Days. A competição mais importante traz nomes conhecidos do cinema internacional como David Cronenberg (A Dangerous Method), Abel Ferrara (4:44 Last Day on Earth), Philippe Garrel (Un Eté Brulant), Roman Polanski (Carnage), Aleksander Sokurov (Faust), entre outros. Além dos obrigatórios concorrentes europeus (franceses e italianos em particular), e dos norte-americanos, também a presença asiática é considerável, com filmes do Japão e China. A grande atração midiática será a cantora Madonna (foto), agora no papel de cineasta, com seu filme W.E., história de Wallis Simpson, a americana divorciada por quem o rei Eduardo VIII deixou o trono. O festival realiza-se de 31 de agosto a 10 de setembro.