Brasil está em seções paralelas

A Berlinale de 2011 não selecionou nenhum filme do Brasil para a competição de longas, mas José Padilha volta ao cenário do seu triunfo exibindo Tropa de Elite 2 no Panorama Especial. Ainda saboreando a vitória no recente Festival de Tiradentes, Tiago Mata Machado leva Os Residentes para o Fórum e o jovem diretor mineiro está curioso para ver a reação do público alemão à sua discussão sobre a utopia.

Haverá também um curta nacional na mostra Geração, com filmes voltados à temática da infância e da juventude. Ensolarado, de Ricardo Targino, conta a história de uma família que se vê obrigada a entregar a filha a outra família, para que a garota seja criada na cidade grande.