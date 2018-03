Brasil emplaca quatro finalistas ao Prix Jeunesse Internacional No momento em que a Globo desacelera suas pretensões no ramo da produção audiovisual infantil para a TV aberta, a América Latina emplaca 11 entre cerca de 70 concorrentes do mundo todo no time de finalistas ao Prix Jeunesse mundial, prêmio voltado a produções infantojuvenis de cunho educativo para a TV. O evento será em junho em Munique, na Alemanha. O Brasil comparece com quatro títulos: Trudi e Kiki, da Um Filmes, baseada em personagens da escritora Eva Furnari, Nilba e os Desastronautas, da 44 Toons, exibida pela TV Rá-Tim-Bum, Enciclopédia, da Okna Produções, exibida pela gaúcha RBS e, também da RBS, rede que retransmite a TV Globo no Sul do País, SMS, uma live action de 13 minutos. O México participa com três títulos. Uruguai, Colômbia, Chile e Argentina serão representados por uma produção cada.