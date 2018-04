Brasil em cena abre inscrições O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio abre inscrições para o concurso de dramaturgia Seleção Brasil em Cena. Além do concurso, estão programadas leituras dramatizadas com novos autores e o grande prêmio de montagem do texto vencedor. O projeto também terá oficinas de dramaturgia com nomes consagrados. A seleção será realizada por uma comissão composta por especialistas em artes cênicas. Serão concedidos prêmios de R$ 500 aos 12 textos selecionados, além de 3 prêmios especiais para os trabalhos que obtiverem a melhor nota do público. As inscrições serão abertas amanhã e podem ser feitas até o dia 4/3 pelo site www.bb.com.br/cultura.