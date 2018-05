Brasil e Barcelona diálogos

Em arte contemporânea, "falta um pouco de "anima" a Barcelona", diz o artista e designer Chico Amaral, que vive na cidade catalã há dez anos. Lá, ou o circuito é conservador - e, além disso, tomado pela aura dos "históricos" Gaudí, Picasso, Miró e Dalí - ou voltado a coletivos de artistas jovens ligados a uma vertente de criação muito política. Falta espaço, como completa ainda Amaral, para a fruição poética da arte apresentada em Barcelona - e, assim, nada melhor do que preencher essa "brecha" com a produção brasileira.

No último dia 24 de maio, Chico Amaral e sua mulher, a também designer Angélica Padovani, inauguraram na cidade espanhola a galeria Paradigmas Arte Contemporâneo, abrigada no bairro de Gracia, "o mais cultural de Barcelona". "Dez anos não são suficientes para fazer parte de uma cidade, ainda nos sentimos estrangeiros aqui", diz Angélica. "Queríamos criar uma identidade, mostrar arte brasileira".

A Paradigmas, assim, nasceu dessa vontade de se criar uma ponte entre Barcelona e o Brasil ou vice-versa. "Paradigmas é um espaço para dar lugar aos afetos, manifestos, diálogos e silêncios", afirmam os proprietários da galeria. Contam ainda que o projeto se firmou, fundamentalmente, pela rede de amizade com artistas - muitos deles, em meio de carreira e baseados em Brasília, onde os designers se formaram - que eles mantêm.

A galeria apresenta como mostra inaugural, até o dia 5, a individual Insulares 1959, do artista fluminense Gê Orthof, que vive em Brasília. É uma instalação em que ele coloca objetos do cotidiano, "entre miniaturas e quinquilharias", para tecer narrativas, "pequenas cenas" poéticas. Como a questão do diálogo é fundamental na proposta da Paradigmas, a exposição, ainda, é acompanhada de texto feito a partir do encontro entre Gê Orthof e a historiadora Teresa-M. Sala, da Universidade de Barcelona.

Por enquanto, a galeria tem 13 artistas em seu time. Além de Gê Orthof, trabalham com a Paradigmas Elder Rocha, Ralph Gehre, Regina de Paula, Karina Dias e Elida Tessler. Já entre os jovens criadores do grupo estão a paulistana Ilana Lichtenstein e o panamenho Liberto Fillo - ambos com trabalhos no ramo da fotografia - e o brasiliense Leopoldo Wolf (que vai fazer a próxima mostra da Paradigmas, a partir do dia 12, com a italiana Anna Parini). Chico Amaral, que se formou em pintura, também se inclui entre os artistas.