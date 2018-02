Brasil e Alemanha em concerto no Municipal A orquestra jovem Young Euro Classic juntará talentos brasileiros e alemães na abertura da Temporada da Alemanha no Brasil, que acontece amanhã e terça-feira, no Teatro Municipal, com a presença do Presidente da Alemanha. Joachim Gauck. A programação conta com obras de Brahms, Weber e Villa-Lobos. O concerto juntará músicos da Orchesterzentrum NRW, da Alemanha, e da EMESP, da Escola de Música do Estado de São Paulo, que em seguida fazem uma formação de câmara, e saem em turnê por 12 cidades em 11 diferentes estados brasileiros.