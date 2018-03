Brasil confirma os primeiros escritores que vão à Feira de Bogotá

Nélida Piñon, Fernando Morais e Affonso Romano de Sant’Anna estão entre os escritores que o Brasil levará à Feira do Livro de Bogotá entre os dias 18 de abril e 1º de maio. O país é o convidado de honra desta edição do evento e a seleção dos autores está sob a responsabilidade de Guiomar de Grammont, idealizadora do Fórum das Letras de Ouro Preto.

Ao todo, 50 pessoas - entre escritores e artistas, participarão da feira colombiana. Desses, 10 serão autores e ilustradores de livros infantis. Foram confirmados ainda Lêdo Ivo, Marina Colasanti, Eric Nepomuceno, Roger Mello, Rodrigo Lacerda, Adriana Lisboa e João Paulo Cuenca. O restante do grupo deve ser anunciado nos próximos dias.

Como país homenageado, o Brasil terá um espaço de 3 mil m2 para mostrar sua produção cultural. O Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores estão investindo cerca de R$ 2 milhões na participação brasileira, que tem como organizadores a Fundação Biblioteca Nacional e a Câmara Brasileira do Livro.