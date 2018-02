Brasil Cinemundi abre inscrições Estão abertas as inscrições para projetos de longas-metragens em fase de desenvolvimento de roteiro e/ou em pré-produção para participar do processo de seleção do Brasil CineMundi - 2nd International Coproduction Meeting. O programa integra a 5.ª Mostra CineBH, que ocorre de 29 de setembro a 4 de outubro, na capital mineira. Interessados podem se inscrever até 5 de agosto, gratuitamente no site www.cinebh.com.br. Serão selecionados dez projetos brasileiros por uma comissão que levará em conta a qualidade artística e obras realizadas pela equipe, bem como o empenho do produtor na realização e viabilização do projeto.