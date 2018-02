Brasil animado

"Um animador nunca é o que parece ser. Vou começar a falar isso nas minhas palestras", dizia um pensativo César Coelho ao final da palestra que Carlos Saldanha ministrou para privilegiados do Anima Mundi 2011, que ocorre no Rio até hoje e se muda para São Paulo na próxima quarta, onde exibe o melhor da animação mundial até dia 31 no Memorial da América Latina, no Centro Cultural Banco do Brasil, na Livraria Cultura e no Espaço Unibanco. Serão 421 filmes, de 44 países em diversas seções competitivas e não competitivas.

Coelho é um dos diretores do Anima, e dizia isso após ouvir Saldanha contar como foi a escolha do "animador" que iria fazer a ararinha Blu sambar em Rio. "Estávamos em fase de estudos para definir os movimentos dos personagens. E foi um desenhista lituano quem nos surpreendeu e "sambou" perfeitamente. Um outro, que é porto-riquenho, já tinha tentado, mas fez o Blu dançar salsa. Veio o lituano e mostrou o maior samba no pé", contou Saldanha.

E é assim que nascem personagens e cenas memoráveis. E é em festivais como o Anima Mundi que o público tem a rara oportunidade de descobrir que o criador de Bob Esponja é um cara tranquilo que ensinava biologia marinha para crianças; ou que o criador do Cowboy Beebop é, na verdade, um simpático senhor japonês que de cowboy do espaço não tem nada. Ou tudo. "O que inventamos é o que somos de verdade, não? Ou talvez sejamos mesmo "um personagem", como os atores são", disse Saldanha ao Estado.

O público paulista não terá a chance rara de conversar com Saldanha, mas terá a oportunidade de ver ou rever curtas do animador, que exibiu seu primeiro filme, Hora de Amar, no Anima Mundi de 1994. Este e outros trabalhos serão exibidos na seção David Daniels & Carlos Saldanha. A primeira exibição ocorre na quinta, às 19 horas, no Cine Livraria Cultura. Saldanha volta para os EUA, onde mora e já toca o próximo projeto da Blue Sky. "Há várias ideias, mas a mais adiantada é a adaptação da história do Touro Ferdinando (o clássico infantil escrito por Munro Leaf em 1936). Acho que, assim como em A Era do Gelo e Rio, os protagonistas têm sempre que ter uma personalidade forte. E a história tem de partir do local, mas ter apelo global."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Competição. Disso Saldanha entende. Convencer a Fox a distribuir e apostar na ideia que era o sonho de sua vida não foi fácil, mas recompensou. Rio está entre os maiores sucessos do mundo. É brasileiríssimo, mas não é brasileiro. O que faltaria à animação brasileira para fazer o seu "Tropa de Elite da Animação"? Tanto Coelho quanto Saldanha respondem: "Boas ideias, planejamento, investimento, formação de profissionais. Acho que o Brasil está no caminho. Este filme vai sair, mas é preciso não desperdiçar este momento tão bom. A produção tem que ter continuidade."

Saldanha pondera que há ainda a competição com a produção internacional. "O público é exigente. Uma vez que tenham visto filmes com a qualidade dos que são feitos pela Pixar, vão ter seu patamar de exigência mais alto." O estúdio americano, aliás, completa 25 anos e ganha homenagem nesta edição do festival, no Memorial da América Latina, com a sessão Pixar 25 Anos, que traz clássicos da produtora, como Luxo Jr. (primeiro curta de John Lasseter, de Toy Story) e ainda dois curtas inéditos: La Luna, de Enrico Casarosa, e Hawaiian Vacation, de Gary Rydstrom.

Competir com a Pixar é tarefa hercúlea que a atual produção de longas de animação brasileira vem tentando bravamente executar. "Não é nem questão de ganhar esta briga, mas ocupar o espaço da produção nacional, que é boa, nos cinemas. Há vários filmes, como Minhocas (de Paolo Conti e Arthur Nunes) e Até Que a Sbórnia nos Separe (de Otto Guerra), que estão quase prontos."

Vale lembrar que neste ano há 77 produções brasileiras em cartaz no festival, mas nenhum longa nacional integra a mostra competitiva. Exatamente porque os filmes não ficaram prontos em tempo. Produção pernambucana e brasiliense, o único longa brasileiro em exibição é Morte e Vida Severina, de Afonso Serpa, que integra a seção Panorama. Espécie de xilogravura em movimento, é inspirado no poema de João Cabral de Melo Neto e traz para a tela os traços da história em quadrinhos. O poema animado conta a história da luta de Severino (dublado por Gero Camilo) para sobreviver na aridez do sertão nordestino.

Entre os internacionais, destaque para Chico e Rita. Primeiro filme animado de Fernando Trueba (de Sedução, Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1993), que tem a primeira sessão na quarta. Dirigido em parceria com o desenhista Javier Mariscal e Tono Errando, o filme tem música de Bebo Valdés e conta a história de um casal de músicos cubanos que vivem nos EUA e são separados durante a Revolução Cubana.

E como animação é muito mais que "só filmes", são imperdíveis os Papos Animados com David Daniels, famoso por videoclipes de Peter Gabriel (Big Time), nos quais utiliza a técnica que inventou, a "strata cut", em que o movimento é construído por meio de fatias em sequência de um mesmo bloco de massinha. Outro destaque é a performance da teuto-americana Miwa Matreyek. Sensação das artes visuais, Miwa, enquanto exibe seu filme em um telão, interage com as imagens, criando uma nova arte que mistura animação e teatro.