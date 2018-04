Brad Pitt quer manter foco na reconstrução pós-Katrina O ator Brad Pitt disse na terça-feira que permanece comprometido em ajudar a recuperação de Nova Orleans depois do furacão Katrina, "um desastre produzido pelo homem", segundo ele. Quase dois anos depois da tempestade, em 29 de agosto de 2005, o galã disse que às vezes fica chocado com o ritmo da recuperação de Nova Orleans, onde ele e a mulher, Angelina Jolie, têm uma elegante casa colonial no Bairro Francês. Pitt visitou o bairro Lower Ninth Ward para conhecer uma casa ambientalmente sustentável que está sendo construída pela ONG Global Green USA, que ele apóia. O ator elogiou a residência unifamiliar, na região de Holy Cross, chamando-a de "uma pequena vitória" nos esforços de reconstrução. "[Mas] é difícil encontrar uma vitória geral quando se vê o quão lentamente tudo ainda avança. E o Katrina foi um desastre produzido pelo homem. Esta casa é uma solução produzida pelo homem". Pitt disse que as defesas da cidade contra inundações devem ser restauradas para que os moradores desabrigados se sintam confiantes em construir outra vez. "Temos de pressionar para que cuidem daqueles diques de forma correta", disse ele a jornalistas numa entrevista coletiva naquele bairro operário, devastado pelo furacão. A casa visitada por Pitt, inspirada no modelo arquitetônico tradicional de Nova Orleans, com moradias longas e estreitas, vai gerar quase toda a eletricidade consumida por seus moradores em 28 painéis solares instalados no teto, segundo Matt Petersen, presidente da Global Green USA.