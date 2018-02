Brad Pitt pode estrelar filme sobre boxeador

Brad Pitt está em negociações para contracenar com Mark Wahlberg em The Fighter, um drama sobre boxe a ser dirigido por Darren Aronofsky. Pitt vai vestir as luvas que inicialmente seriam usadas por Matt Damon, obrigado a desistir do projeto devido a outros compromissos anteriores. O que chama a atenção na notícia, porém, é que Brad Pitt deverá finalmente fazer um filme com Aronofsky, com quem deveria ter colaborado em A Fonte da Vida em 2002. O ator desistiu de atuar no filme durante a pré-produção. Sua saída acabou inviabilizando o projeto até que Aronofsky o ressuscitou em 2005 com Hugh Jackman, por um orçamento 50% menor que o anterior. As relações entre Pitt e Aronofsky azedaram por algum tempo depois disso. Fonte da Vida acabou fracassando nas bilheterias no ano passado. Baseado na vida do pugilista "Irish" Mickey Ward (Wahlberg) e seu irmão treinador Dick Eklund (Pitt), The Fighter narra a juventude dos dois nas ruas violentas de Lowell, Massachusetts, passando pela batalha de Eklund contra a dependência de drogas e o título de campeão mundial que Ward acabou conquistando em Londres. O filme será produzido pela Paramount. Brad Pitt volta aos cinemas americanos nesta sexta-feira com o faroeste The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, que terá lançamento em número reduzido de salas.