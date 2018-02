Brad Pitt leva soco no rosto em estreia de filme de Angelina Jolie

Um infame piadista acertou um soco no rosto Brad Pitt, enquanto o ator dava autógrafos na estreia em Hollywood de um filme de sua mulher, Angelina Jolie, na quarta-feira, disse a polícia.

Pitt, ator vencedor do Globo de Ouro, estava na estreia de Malévola, no cinema El Capitan, em Hollywood, Califórnia, quando Vitalii Sediuk se debruçou em uma cerca de segurança e o acertou, informou o porta-voz do departamento de polícia de Los Angeles, Gus Villanueva.

Pitt não ficou seriamente machucado e as autoridades rapidamente contiveram Sediuk, que foi preso por delito leve e permaneceu detido durante a noite de quarta-feira, segundo o porta-voz. Sediuk terá que pagar uma fiança de 20 mil dólares para sair.

Sediuk, de 25 anos, é um repórter ucraniano de televisão que tem frequentemente pregado peças em celebridades durante eventos de gala.

Em outros brincadeiras, ele abraçou o ator Leonardo DiCaprio pela cintura em um festival de filmes em Santa Barbara, invadiu o palco durante o discurso de aceitação do Grammy pela cantora Adele e foi estapeado pelo ator Will Smith após beijá-lo em um evento em Moscou.