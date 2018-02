Brad Pitt lança coleção de móveis O ator Brad Pitt tem se arriscado como designer de móveis para uma loja de luxo. De acordo com a revista Architectural Digest, Pitt lançará, na semana que vem, uma coleção inspirada em art nouveau e art deco, feita em parceria com o designer Frank Pollaro. "Sou fixado em design. Para mim, é como arquitetura em uma escala menor. Tenho uma obsessão insalubre com qualidade", contou ele, em uma reportagem que será publicada em dezembro. A coleção de 12 peças será mostrada pela casa de móveis Pollaro, de Nova York, e incluirá mesas, cadeiras, uma cama elaborada e uma banheira de mármore. / REUTERS