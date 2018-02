Brad Pitt interpreta bandido Jesse James em seus últimos dias

O ator Brad Pitt faz o papel do lendário bandido Jesse James num filme baseado nos últimos dias antes da morte dele nas mãos do jovem protegido Robert Ford. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (O assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford), além do título comprido, também é longo, com 155 minutos, e participa da competição principal no festival de Veneza. Pitt interpreta James - um criminoso ao estilo Robin Hood - mostrando-o como um homem cansado de passar a vida fugindo, que sabe que a vida está no fim e que parece apressar esse fim como uma espécie de fuga. "Encarei ... como um cara que sentiu a derrocada iminente, o fim inevitável, que vivia preso numa fachada, por tanto tempo sob um codinome que não sabia como sair dele", disse Pitt numa entrevista coletiva depois de uma sessão para a imprensa. "Acho que isso é o mais interessante, porque é mais humano para mim que a caracterização simplista." O neozelandês Andrew Dominik, que dirige seu segundo longa, disse que quis focalizar os conflitos internos dos personagens, mais que os relacionamentos entre eles. "É meio como a vida - sabe, temos mais conflitos conosco mesmo que com os outros", disse ele sobre o filme, baseado no romance de Ron Hansen com o mesmo título. Se James tem mais fãs do que quer, Ford, interpretado por Casey Affleck, sonha um dia tomar o lugar de seu herói. Desajustado, vítima constante de gozações, ele acha que o caminho mais fácil para o estrelato é matar o homem a quem idolatra, e no filme é contratado pelo governador de Missouri para abater James. O filme se passa nos interiores de chalés e tabernas dos EUA dos anos 1880, e conta com belas imagens de colinas e planaltos. Mas, apesar do assunto e das imagens, Pitt disse ter encarado o longa mais como um filme de gângsteres que como um faroeste.