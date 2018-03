Brad Pitt e seus irmãos doam US$ 1 milhão a hospital nos EUA

Associated Press,

Brad Pitt e seus irmãos doaram US$ 1 milhão para ajudar um hospital a criar um centro médico para cuidar de crianças com câncer que vai receber o nome da mãe deles. Brad, Doug e Lisa Pitt, e Rob e Julie Neal entregaram o dinheiro no sábado ao Hospital Saint John em Springfield, Missouri, para homenagear os interesses da mãe em assuntos relacionados às crianças.

O hospital vai inaugurar em alguns meses o Centro de Oncologia Pediátrica Jane Pitt, na região onde os irmãos Pitt cresceram. A doação servirá para contratar ao único oncologista e ao único hematologista da região do sudoeste do Missouri. O novo centro transformará o Saint John em uma das seis afiliadas ao centro de pesquisas pediátricas de Saint Jude no Mênfis, Tennessee, onde poderá participar das praticas de pesquisas.