Brad Pitt diz que comentário sobre Aniston foi mal compreendido

Uma matéria publicada no site da revista Parade na quinta-feira em que Brad Pitt fala sobre sua vida com a ex-mulher Jennifer Aniston obrigou o ator a tentar consertar o prejuízo, dizendo que suas palavras foram mal-entendidas.

Pitt, de 47 anos, disse à Parade que agora é um "homem satisfeito" em seu relacionamento com Angelina Jolie. A revista publicou um perfil dele em seu site.

O astro descreve sua nova vida com Jolie, com quem tem uma família de seis filhos, de forma favorável em comparação aos aproximadamente cinco anos que passou casado com Aniston.

"Fica muito claro para mim que eu estava determinado a fazer um filme sobre uma vida interessante, mas eu mesmo não estava vivendo uma vida interessante", disse Pitt à Parade.

"Eu acho que meu casamento (com Aniston) tinha algo a ver com isso. Tentando fingir que o casamento era algo que não era", acrescentou.

As citações foram interpretados por muitos na mídia como significando que Pitt considerava Aniston desinteressante. Mas o ator buscou esclarecer seu comentário em um comunicado emitido mais tarde por sua agência.

"Me entristece que isso tenha sido interpretado dessa forma. Jen é uma mulher incrivelmente generosa, carinhosa e divertida, que continua sendo minha amiga. É uma relação importante que eu valorizo muito. O que eu estava tentando dizer não era que Jen era sem graça, mas que eu estava me tornando sem graça -- e por isso, eu sou responsável", disse Pitt em comunicado.

Pitt e a atriz de "Friends" se casaram em 2000, e ele tem evitado falar do assunto desde o divórcio em 2005.

Na entrevista, Pitt também disse que passou os anos 1990 "tentando se esconder" como celebridade. "Eu comecei a me cansar de mim mesmo sentado no sofá, segurando um baseado, me escondendo", afirmou.

Apesar de Pitt e Jolie estarem juntos há mais de cinco anos, o ator disse que não haverá casamento até que o casamento entre gays seja amplamente legalizado. Ele manterá essa promessa.

"Vamos nos casar quando todos puderem", disse Pitt à Parade.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)